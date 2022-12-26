Isparta'da FETÖ'nün sözde 'il imamı' yakalandı!
Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü sözde 'il imamı' yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde "il imamı" yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sözde il imamını Pirimehmet Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Cezaevine sevk edildi
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.