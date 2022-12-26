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Yerel Isparta'da FETÖ'nün sözde 'il imamı' yakalandı!
Yerel

Isparta'da FETÖ'nün sözde 'il imamı' yakalandı!

Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü sözde 'il imamı' yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 19:18:00 -
Isparta'da FETÖ'nün sözde 'il imamı' yakalandı!

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde "il imamı" yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sözde il imamını Pirimehmet Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Cezaevine sevk edildi

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

 

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Yorumlar

Birer birer yakayı ele vereceksiniz!

Göz açtırmatın bu köpeklere!  

Saffet

Kanun içtihat ve genelgeleri uygulamayan uymayan basi boş gibi hareket eden bir çok yargi gorevlilerine bakmak lazim diye düşünüyorum
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