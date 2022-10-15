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Aktüel Isparta’da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Isparta’da feci kaza: Yaralılar var

Isparta’da kamyonetin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 23:37:00 -
Isparta’da feci kaza: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Çünür Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay D. idaresindeki 35 M 6655 plakalı kamyonet refüje çarpıp devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Olcay D. ile birlikte yolcular Fatma D., Efehan D. ve Özgül Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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