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Yerel Isparta'da feci kaza: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Yerel

Isparta'da feci kaza: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Isparta-İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:40:00 -
Isparta'da feci kaza: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 16:00 sıralarında Isparta-İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana geldi.

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 ER 460 plakalı ticari araç ile 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

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