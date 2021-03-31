Isparta'da feci kaza: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Isparta-İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 16:00 sıralarında Isparta-İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana geldi.
Henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 ER 460 plakalı ticari araç ile 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.