Isparta'da feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Isparda'da motosikletin aydınlatma diğerine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Isparta’da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, İsmail Hakkı İnliceliler yönetimindeki 07 FZT 37 plakalı motosiklet, Yayla Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Gülsüm Öcal ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Öcal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İnliceliler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.