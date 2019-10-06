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Isparta'da feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparda'da motosikletin aydınlatma diğerine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

06 Ekim 2019 Pazar 08:58
Isparta'da feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta’da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İsmail Hakkı İnliceliler yönetimindeki 07 FZT 37 plakalı motosiklet, Yayla Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Gülsüm Öcal ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Öcal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İnliceliler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 08:58
  1. Isparta
  2. İsmail Hakkı İnliceliler
  3. motosiklet kazası
  4. aydınlatma direği
  5. Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi
  6. Gülsüm Öcal

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