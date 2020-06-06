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Aktüel

Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 00:03:19 -
Isparta'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Hayati Eryılmaz’ın kullandığı traktör, Yaka köyü Çayır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elma bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eryılmaz'ın cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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