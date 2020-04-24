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Aktüel

Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

2020-04-24 00:31:52 -
Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi karantina altına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, beldede yaşayan 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine beldeye giriş çıkışlar yasaklandı.

Jandarma ekipleri, beldenin girişini kapatarak nöbet tutmaya başladı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin beldede çalışma yaptığı bildirildi.


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