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Aktüel Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:44:39 -
Isparta'da bir köy karantinaya alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Balcı köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem alırken, köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.

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