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Aktüel Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu
Aktüel

Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu

Maktulün ayrıldığı eşi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:50:38 -
Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kadın, eski eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Ramazan Yılmaz'dan (45) haber alamayan Antalya'daki oğlu, babasının yaşadığı Akkeçili köyündeki evine geldi.

Annesi Emel G'nin (40) gösterdiği yerde babasının yanmış cesediyle karşılaşan oğlu, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Yılmaz'ın boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Emel G'yi gözaltına aldı

Oğluna ilk başta babasının intihar ettiğini söyleyen Emel G'nin av tüfeğiyle vurduğu Yılmaz'ın cesedini yaktığı öne sürüldü.

Yılmaz'ın cesedi, adli tıp morguna götürüldü.


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