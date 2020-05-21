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Isparta’da baraja uçan otomobildeki kadın boğularak öldü

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde park halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsü ile yanındaki kişi arasında çıkan arbede sırasında baraja uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:50:38 -
Isparta’da baraja uçan otomobildeki kadın boğularak öldü

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde park halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsü ile yanındaki kişi arasında çıkan arbede sırasında baraja uçtu. Sürücü kurtulurken, suya gömülen araçtaki kadın boğularak hayatını kaybetti.


Olay, saat 03.20 sıralarında Yalvaç ilçesi Sücüllü barajında meydana geldi. R.Y., Canan B. ile birlikte 32 YS 018 plakalı otomobiliyle baraj kenarına geldi. Bir süre sonra R.Y. ile Canan B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Bu esnada otomobil hareket ederek baraja uçtu. Kısa sürede suya gömülen araçtan R.Y. sağ olarak çıkıp yüzerek kurtulurken, Canan B. ise boğularak hayatını kaybetti. Sudan çıkan R.Y. yol kenarına giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Canan B.’nin cansız bedenini sudan çıkardı.


Olay sonrası gözaltına alınan R.Y.’nin jandarmaya verdiği ilk ifadesinde Canan B. ile fuhuş yapmak amacıyla 500 lira karşılığında anlaştıklarını ve bunun üzerine Isparta merkezden Yalvaç’a geldiklerini söylediği öğrenildi.


Canan B’nin cansız bedeni otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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