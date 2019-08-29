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Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

Isparta Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında akşam fener alayı ve devamında konser düzenleyecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

Isparta Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında akşam fener alayı ve devamında konser düzenleyecek. Isparta Belediyesi yine Sünnet Şöleni programı da gerçekleştiriyor.


Isparta Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde Sünnet Şöleni Kına Gecesi programı düzenleyecek. 30 Ağustos Cuma günü ise etkinlikler yine Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Sünnet Şöleni etkinlikleri kapsamında yemek ve ardından Sünnet Konvoyu yapılacak. Akşam saatlerinde ise Fener Alayı olacak. Belediye önünden başlayacak Fener Alayı, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi (Hükümet) Meydanına kadar devam edecek. Fener Alayının ardından program açılış konuşması ve Tenor Ömer Türkmenoğlu ile Ömer Yöndem’in şefliğinde ‘Senfoni ile Zafer Bayramı Konseri’ ile devam edecek.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm vatandaşları bu akşam başlayacak ve yarın akşam geç saatlere kadar devam edecek olan Sünnet Şöleni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti. Belediye Başkanı Başdeğirmen, 30 Ağustos Zafer Bayramının Isparta’da dolu dolu kutlanmasını amaçladıklarını ve bu yönde hazırlıklar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Böylesi anlamlı bir günde vatandaşlarımızla bir arada olmak ve Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak amacıyla program düzenledik. Vatandaşlarımızı düzenlediğimiz Sünnet Şöleni etkinliklerimize ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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