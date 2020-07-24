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Aktüel

Isparta'da 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan polis memuru ile babası yakalandı

Tartıştıkları üç kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan polis memuru ile babası gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:06:01 -
Isparta'da 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan polis memuru ile babası yakalandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, tartıştıkları üç kişiyi tabanca ve taşla yaralayarak olay yerinden kaçan polis memuru ile babası yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıidris Beldesi Gezgin mevkisinde Denizli'de görevli polis memuru Mahmut Ö. (47) ile babası Hasan Ö, (68) aralarında husumet bulunan Mehmet Ç, Zeliha Ç. ve Necati Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede baba Hasan Ö, taşla Mehmet Ç. ile Zeliha Ç'yi başından yaraladı.

Daha sonra polis memuru Mahmut Ö. de üzerinde taşıdığı tabancasıyla Mehmet Ç. ile Necati Ç'yi ayağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli baba oğul, gözaltına alınırken yaralılardan Mehmet Ç'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.






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