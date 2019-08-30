Isparta’da 152 çocuk için sünnet şöleni ve kına gecesi

Isparta Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 152 çocuk için Sünnet Şöleni düzenledi. Şölenin ilk günkü programında kına gecesi gerçekleştirilerek, belediye önünden nostaljik trenlerle, Zabıta eskortu eşliğinde Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezine kadar konvoy gerçekleştirildi. Aileleri ve yakınları ile gönüllerince bir akşam geçiren çocukların kınaları Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun eşi Tuğba Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ’ın eşi Pınar Çetinbağ ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından yakıldı.

Vali, Komutan ve Başkan, eşleriyle birlikte sünnet çocuklarına kına yaktı

Aileleri ve yakınları ile gönüllerince bir akşam geçiren çocukların kınaları Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun eşi Tuğba Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ’ın eşi Pınar Çetinbağ ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından yakıldı.

“Bu mutluluğu onlara yaşatmak güzel bir duygu”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, güzel bir amaç için bir arada olduklarını söyleyerek, “Birlik, beraberlik içerisinde tüm halkımızla beraberiz. Çocuklarımızın sünnet düğünü öncesi kına gecesinde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Sosyal belediyecilik anlamında sizlerin bu şekilde bizlerle birlikte olması, bizleri yalnız bırakmaması çok güzel. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güzel gününde onlarla birlikte olup, bu mutluluğu onlara yaşatmak güzel bir duygu. Bu yapmış olduğumuz etkinliği uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da beraber kutlayacağız” dedi.

Gönüllerince eğlendiler

152 çocuk için düzenlenen kına gecesi boyunca Grup Vatan ve Canan Bayram seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle meydanı dolduranlara hoş bir akşam yaşattı. Gece boyunca Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de, gerek çocukları, gerekse aileleri yalnız bırakmadı, onlarla yakından ilgilendi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, verilecek yemek hazırlıklarını da incelerken, helva kazanının başına geçerek helva kardı.