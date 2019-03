Isparta yerel seçim sonuçları 2019 | Isparta ilçeleri yerel seçim sonuçlar

Isparta yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Isparta yerel seçimler sonuçları, 31 Mart Isparta yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Isparta, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları - İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Hangi ilde hangi parti kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Isparta seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Isparta belediyesi yerel seçim sonuçları 2019.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Isparta 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, VP Isparta belediye başkan adayı İbrahim Perçin, MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın, SP Isparta belediye başkan adayı Faruk Algınkılınç, BBP Isparta belediye başkan adayı Levent Aybatlı, İP Isparta belediye başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu olurken, Melih Kahveci ve Serkan Ağarlı ise bağımsız olarak aday oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Isparta, Isparta belediye Seçim sonuçları Isparta 2019 yerel seçim sonuçları ve Isparta ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları

Yalvaç Belediye Başkan Adayı Alp Eren Özer, Eğirdir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Doğanay, Senirkent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dursun Balım ve Gelendost Belediye Başkan Adayı’nın Menderes Nayır oldu.

MHP Isparta ilçe belediye başkan adayları

HP'nin Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın olurken, Isparta Eğirdir Sarıidris belde belediye başkan adayı Ramazan Pala, MHP Isparta Merkez Kuleönü belde belediye başkan adayı Sezayi Çakır, MHP Isparta Merkez Savköy belde belediye başkan adayı Mustafa Avşır, Isparta Şarkikaraağaç belediye başkan adayı Sefa Arıkan, MHP Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde belediye başkan adayı Halil Toprak, MHP Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belde beediye başkan adayı Memiş Kaynak, MHP Isparta Yalvaç belediye başkan adayı Halil Tütüncü oldu.

İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan adayları

2014 Isparta yerel seçim sonuçları

MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın % 44.5

AK Parti adayı Nuri Uzaktaş % 39.9

CHP adayı Mehmet Lütfü Çakmakçı % 10

Aksu 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 42

AK Parti % 39

MHP % 10

BBP % 4

DP % 2

Atabey 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57

MHP % 37

CHP % 4

Eğirdir 2014 yerel seçim sonuçlar

DP % 33

AK parti % 31

MHP % 28

CHP %

Gönen 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 37

CHP % 36

MHP % 25

Sütçüler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 42

Bağımsız % 37

MHP % 11

CHP % 7