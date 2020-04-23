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Aktüel

Isparta tek yürek oldu, coşku evlere sığmadı

Korona virüs salgını nedeniyle TBMM’nin kuruluşunun 100.

2020-04-23 23:27:31 -
Isparta tek yürek oldu, coşku evlere sığmadı

Korona virüs salgını nedeniyle TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlandı. Kutlamalar kapsamında saatler 21.00’ı gösterdiğinde Isparta tek yürek oldu ve vatandaşlar balkonlarına çıkarak ellerindeki Türk Bayraklarıyla İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından birçok apartman ve sitede müzik ve marşlar eşliğinde coşku yaşandı. Coşku zaman zaman balkonlardan taşarak apartmanlarının önüne yansıdı. Evlerinden çıkan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla dışarı çıkarak, çalan marşlara eşlik etti. Kentteki coşkulu kutlamalar, renkli görüntüler oluşturdu.

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