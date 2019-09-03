0553 313 94 23

Isparta "Gece Kartalları" bekçiler ile daha güvenli

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında gerçekleştirilen 1.

03 Eylül 2019 Salı 16:13
Isparta "Gece Kartalları" bekçiler ile daha güvenli

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında gerçekleştirilen 1.Dönem 100 Çarşı ve Mahallesi Bekçisi 2 Mart itibariyle göreve başlarken, ek olarak 20 Bekçi alımı daha yapılacak.


Isparta’da kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk birimlerine yardımcı olan, emniyet ve asayişin temininde önemli katkıları olan Bekçiler görev yapmaya başladı. 2018 yılında 1. Dönem olarak Polis Akademisi Başkanlığı’nın açtığı sınavlarda başarılı olan 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Isparta iliNE atanarak, il merkezinde ve ilçelerinde 2 Mart 2019 tarihinden itibaren gece devriyeleriyle hizmete başladı. Kentte, 2019 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları kapsamında, 20 bekçi alımı planlaması yapılarak, verilecek eğitimlerinin ardından Isparta ve ilçelerinde hizmet vermeye başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye’ye ihracatlar sınır kapıları üzerinden yapılıyor
    1. Suriye’ye ihracatlar sınır kapıları..
    2. Hasat sezonunu değerlendiren Çorum..
    3. Eğirdir MAREM’de Şeftali Hasat Bayramı..
    4. HDP'nin kapısına dayandılar! Eyleme..
    5. Ergene Velimeşespor, özel hastane ile..
    6. Çorlu - Ankara uçuşları haftada 5 güne..
    7. YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı!
    8. Bin 100 metre kotundaki tarlada..
    9. Safranbolu TSO’da "plastik poşet"..
    10. Birleşik Arap Emirlikleri’nde okul..
    11. Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekibine..
    12. Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye..
    13. Yüz şeklinizin bozulmasını..
    14. Haliç Şadan Kalkavan Turnuvası’nda..
    15. Kedi beslenme meselesi kavgaya dönüştü
    16. İzmir sallanıyor! Bir günde 3 deprem
    17. Ergene Velimeşespor’da moraller yerinde
    18. Şehit Mansur Cansız için mevlit..
    19. Gültak: “Akdeniz, Mersin’i 20-25 yıl..
    20. Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık..
    21. "Hayvanlar Hakkında Bir Konser" 25..
    22. Antalya Film Forum'a başvurular sürüyor
    23. DAGC’den Vali Memiş’e ziyaret
    24. Damdan düşen adam hayatını kaybetti
    25. Fransa’dan İran’a 15 milyar dolarlık..
    26. Eker, en beğenilen ürünleriyle..
    27. Milletvekili Erol devreye girdi, yarım..
    28. Fenerbahçe'de gelenler ve gidenler
    29. Rusya'dan gözdağı! Gerilimin..
    30. CHP'den Soylu'ya İmamoğlu cevabı!
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız