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Ekonomi Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Ekonomi

Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi:

TOKİ Isparta Eğirdir konutları için hak sahipleri büyük merak konusuydu. Isparta Eğirdir TOKİ konut kurası için 2+1 ve 3+1 kura çekilişi yapıldı. 2+1 konutlarda 88 konut, 3+1 54 konutun hak sahipleri noter huzurda çekilen kura sonucu netleşti. İşte TOKİ Isparta Eğirdir 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları isim listesiX

Yeniakit Publisher
2022-05-09 12:07:00 - 2022-05-09 12:10:59
Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi:

TOKİ Isparta Eğirdir konutları için hak sahipleri büyük merak konusuydu. Isparta Eğirdir TOKİ konut kurası için 2+1 ve 3+1 kura çekilişi yapıldı. 2+1 konutlarda 88 konut, 3+1 54 konutun hak sahipleri noter huzurda çekilen kura sonucu netleşti. İşte TOKİ Isparta Eğirdir 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları isim listesi:

Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi:

İbareim Şavkıyıldız

Süleyman Yalvaç

Halil Şenol

Ahmet Sağlam

Havvana Kaynak

Yasin Demiryılmaz

Şerife Kocakurt

Halil Demiral
Süleyman Çelik

İbrahim Ünal

Aysel Andinç

Erol SOylu

Sinem Aydın

Ayşegül Yılmaz
Yalçın Gökceylan

Gülsüm Küküçköse

Hüseyin Kökcan

Musa Korkmaz

Türkkan Findos

Hasan Yılmaz

Hakan Demircan

Zübeyde Kaya

Yusuf Tekin

Arif Yörük

Zeynep Kaya

Emine Demirkalay

Ümran Arslan

Aydın Soytemiz

Esra Yücedağ

Mehmet Koçyiğit

mevlüt Armağan

Sümbül Lama

Mustafa demirbilek

Şefika Candan

Rahmiye Mercan

Yusuf Kılç

Hasan Canmaya
Hüseyin Güldal
İbrahim Uslu

Mehmet Toğlı

Mustan Kurt

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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