İSPARK'ta büyük vurgun! Yılbaşında 2.5 saat sistem gitti, 08.00-10.30 arası neler oldu?

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında Ferhat Murat, İSPARK dosyasını açtı. İSPARK gibi bir yapının zarar etmesini şaşırdığını belirten Murat çarpıcı iddialarda bulundu. Yılbaşında saat 08.00-10.30 arası sistemin kilitlendiğini belirten Murat, "Saatlik 2,5-3 milyon TL’lik para söz konusu. Bu para kayıp." dedi.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İletişimci-Yazar Ferhat Murat, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Ferhat Murat, İBB'ye bağlı İSPARK hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Murat şunları söyledi:

"4 HAFTADIR BUNUN ARAŞTIRMASINI YAPIYORUM"

4 haftadır bunun araştırmasını yapıyorum. 2010 yılında 8 lira olan İSPARK ücreti, bugün 52 lira. 6,5 kat arttırıldı. 2010’de 5 bin TL olan İSPARK personel maaşı bugün 25 bin TL oldu. Abonelik ücreti de 7,5 kat artmış. Personel maaşı 5 kat seviyesinde kaldı. İSPARK’ta en büyük maliyet personel ücreti.

"İMAMOĞLU YÖNETİMİ TEKNİK MALZEME KONUSUNDA YATIRIM YAPMIYOR"

AK Parti döneminde İSPARK teçhizat, teknik malzemenin alımını yapıyor. AK Parti döneminde İSPARK tarafından maliyetleri karşılanıyor. Ancak özellikle 2019’dan bu yana Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB bu konuda herhangi bir yatırım da yapmıyor.

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"İSPARK, 4 MİLYAR EUROLUK DEĞERDEN İFLAS DURUMUNA GELMİŞ"

Normal şartlarda park eden sayısında da 2014-2019 dönemine göre bir azalma meydana gelmemiş. İSPARK neden zarar eden bir hale geldi? 2019 yılının 6 aylık döneminde İSPARK 17 milyon 850 bin TL kar etmiş. 2020 yılında faaliyet zararı 23 milyon TL. Zarar etmeye başladı. Pandemi döneminde de işçilik maliyetlerini bakanlık sübvanse etmişti. 2021 yılında faaliyet zararı 21 milyon TL, 2022’de 29 milyon TL. 2018’de özkaynaklar toplamı 52 milyon TL iken 2022’de eksi 15 milyon TL. Ayrıca bu şirketin 2022 yılı sonu itibariyle 308 milyon TL borcu bulunuyor. İBB Denetim Komisyonu’na göre de İSPARK, 4 milyar euroluk değerden iflas durumuna gelmiş.

"SAAT 08.00 İLE 10.30 ARASINDA SİSTEM KİTLENİYOR"

Araç sayısı artmış, personel sayısı hemen hemen yatay seyretmiş. İSPARK personeline 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bir mesaj düşüyor. Saat 08.00 ile 10.30 arasında sistem kitleniyor. 2.30 saatlik zaman içerisinde maliyeye işlenmemiş olan ödemelerle ilgili ne kadarlık bir kaybın olduğu şuan İSPARK’ta muamma. Nakit tahsilatları söylüyorum. Kredi kartları ile o saate ödeme alınamıyor. Geriye dönük nakit tahsilatlarla alakalı bir işlem yapılıyor. Açığa kavuşturulması gereken konu bu. Bu 2,5 saatlik zaman diliminde kaç aylık geriye dönük nakit tahsilatlarla ilgili bir süreç yürütüldü? Saatlik 2,5-3 milyon TL’lik para söz konusu. Bu para kayıp. 2300 İSPARK çalışanı bunu merak ediyor.