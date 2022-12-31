İSPARK otopark ücretlerine kallavi zam! Yeni fiyatlar "Yok artık" dedirtti

İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi durakları

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

"Ücretsiz İSPARK" yalanı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutmadığı onlarca vaadinden birisi, "Ücretsiz İSPARK" sözü olmuştu.

İmamoğlu, "Bu şehirde hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak." demişti.

Meral Akşener'in ittifak ortağı İmamoğlu'nun İSPARK vaadi yerine getirilmediği gibi, görev süresi boyunca defalarca zam uygulandı.