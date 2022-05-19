İSPARK otopark ücretleri 2022: İSPARK’a ne kadar zam geldi? İSPARK ücretleri ne kadar?

CHP’li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana hem İBB’de hem de İBB’nin yan kuruluşlarında vatandaşlar aldıkları hizmeti zam üstüne zamlı almaya devam ediyor. Dur durak bilmeyen toplu ulaşım zammı mı dersin, İSKİ zamı mı dersin, halk ekmek zammı mı dersin… Koltuğa oturduğu günden bu yana şov yapmaktan başka bir icraatı olmayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSPARK da zamlı yeni tarifeye geçti. Peki İSPARK ücretleri ne kadar? İSPARK’a ne kadar zam geldi? İSPARK aylık abonelik ücretleri 2022 ne kadar?