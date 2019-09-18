İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var" İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK)'de bir görevli, 'boş yer nerede var?' diyen araç sahibine, 'Gabar'da var. Kato'da var.' diyerek skandal bir cevap verdi. Görevlinin cevabı akıllara eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 31 Mart öncesindeki uyarısını getirdi: "Seçimi CHP kazanırsa, İSPARK HDP'ye verilecek. İlk sokak hareketinde de hedeflerini gösterecekler."

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr 23 Haziran seçimi sonrasında yönetimi CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'na geçen İSPARK'da akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. İSPARK görevlisi bir araç sahibinin geç kalmasından şikayet ederek 'Aracınızın aynasına kamyon çarptı. Acil gelin.' yalanını söyledi. Laubali hareketleri dikkat çeken görevli bir araç sahibinin, 'Boş yer nerede var?' sorusuna da 'Gabar'da var. Kato'da var.' diyerek karşılık verdi. Görevlinin bu cevabı akıllara eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 31 Mart öncesindeki uyarısını getirdi. Gökçek, "Seçimi CHP kazanırsa, İSPARK HDP'ye verilecek." diyerek şu uyarıyı yapmıştı: "Sadece kıyafetler değişecek. Eviniz, işyerleriniz, araçlarınız, geleniniz, gideniniz artık gözetim altına girecek. İlk sokak hareketinde de hedeflerini gösterecekler." 'İmamoğlu kazanırsa İSPARK HDP'ye teslim edilecek'

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