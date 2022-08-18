İspanyollar böyle yalanladı: Rusya yalnız değil

El Pais'te yayımlanan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rusya'nın tecrit edildiği iddialarının "tamamen gerçeği yansıtmadığı" ifade edildi.

Makalede, Rusya'nın tecrit edildiğine yönelik açıklamaların yalnızca Batı açısından doğru olduğu, ancak Asya, Afrika ve Latin Amerika da dahil olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde böyle bir durum olmadığı belirtildi.

Haberde, özellikle Arap coğrafyasının, ABD ve Batı'nın Rusya'ya yönelik tutumundan farklı hareket ettiği, çoğunlukla da Moskova'yı destekleyici hareketlerde bulundukları söylendi.

Arab News'ta yayımlanan 14 Arap ülkesinde düzenlenen bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafa da sempati duymadıklarını bildirdiler. Katılımcıların yüzde 25'iyse savaşın sorumlusunun NATO ve Batı olduğunu söylediler.