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İspanyol medyası duyurdu! Trabzonspor Bakary Kone...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için İspanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:59
İspanyol medyası duyurdu! Trabzonspor Bakary Kone...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Marca gazetesinin haberine Trabzonspor son olarak Fransa Ligue 1.Lig ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen ancak bonservisi Malaga'da bulunan stoper Bakary Kone'ye kanca attığını duyurdu. Bakary Kone'nin Malaga ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tecrübeli stoper bu sezon Strasborug formasıyla 33 karşılaşmaya çıkarken 1 kezde fileleri havanlandırmayı başardı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 20:59
  1. Trabzonspor
  2. Bakary Kone
  3. Malaga
  4. Strasbourg
  5. İspanya

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