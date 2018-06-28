İspanyol medyası duyurdu! Trabzonspor Bakary Kone...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Marca gazetesinin haberine Trabzonspor son olarak Fransa Ligue 1.Lig ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen ancak bonservisi Malaga'da bulunan stoper Bakary Kone'ye kanca attığını duyurdu. Bakary Kone'nin Malaga ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tecrübeli stoper bu sezon Strasborug formasıyla 33 karşılaşmaya çıkarken 1 kezde fileleri havanlandırmayı başardı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR