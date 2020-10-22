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Aktüel İspanyol meclisi, hükümeti düşürme önergesini reddetti
Aktüel

İspanyol meclisi, hükümeti düşürme önergesini reddetti

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:16:57 -
İspanyol meclisi, hükümeti düşürme önergesini reddetti

MADRİD (AA) - İspanya'da ocak ayından bu yana iktidarda olan azınlık sol koalisyon hükümetini düşürmek için aşırı sağ görüşlü Vox partisi tarafından verilen önerge mecliste reddedildi.

Mecliste iki gün süren oturumun ardından yapılan oylamada, önergeye sadece, 52 sandalyesi bulunan Vox partisinin milletvekilleri "evet" oyu verirken diğer siyasi partilere mensup 298 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Göçmen ve İslam karşıtı popülist bir politika izleyen Vox partisi, sunduğu önergede hükümeti, "Kovid-19 salgınında yetersiz önlemler alarak ülkeyi sefalete sürüklemek verileri gizlemek ve daha fazla ölüme neden olmakla, Katalonya'da ve Bask'ta ayrılıkçı siyasi partilerle iş birliği yaparak İspanya'nın ulusal birliğini tehdit etmekle" suçladı.

Bu arada Avrupa'da Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da sağlık ve ekonomi olan ülke gündemi, verilen önergeyle iki günlüğüne de olsa iç siyasete çevrildi.

Vox partisini, "nefret politikası yürütmek, demokrasi ve insan haklarına karşı olmakla" suçlayan sol koalisyon hükümetinin, reddedilen önergeden güçlenerek çıktığı yorumları yapılıyor.

İspanya demokrasi tarihinde hükümeti düşürme önergesi 5. kez meclise getirilirken, yasalar gereği şubat ayına kadar bu tip yeni bir önerge sunulma olasılığı bulunmuyor.

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