İspanyol kurtarma ekibi: Bu çok daha büyük bir deprem

Dünyanın farklı bölgelerindeki büyük depremler sonrası arama kurtarma desteği veren İspanyol ekip, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde görev alıyor.

İspanya'dan gelen Acil Durum Birlikleri (Unidad Militar de Emergencias), çarşamba gününden bu yana yaptığı çalışmalarda 5 kişiyi yaralı kurtardı. 55 kişinin yer aldığı ekip, "önce can" düşüncesiyle çalışmalara eşlik ediyor.

İspanyol ekibin, Türk ekiplerle iletişimini ise Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olan ve gönüllü olarak ilçeye gelen Çağrı Kaya sağlıyor.

Ekibin lideri Aurelio Soto, AA muhabirine, Gaziantep'te 46, Adana'da ise 9 kişinin çalışmalara katıldığını söyledi.

İspanya'dan büyük bir ekip olarak buraya geldiklerini anlatan Soto, "Buradaki ilk görevimiz, yaşayan insanlara ulaşmak. İnsanlara yardımcı olmak, insanları enkaz altından çıkartmak için geldik. Çarşamba günü Türk ekiple birlikte İslahiye'ye ulaştık, 2 kişiyi çıkardık. Perşembe günü Nurdağı'nda bir apartmanda 2 çocuk ve bir anneyi beraber çıkardık." dedi.

Enkazdan canlıya ulaşmanın çok duygulu bir an olduğunu ifade eden Soto, "Çok güçlü, çok güzel bir duygu. Dışarda bekleyenlerle birlikte muazzam bir duyguydu." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarında bacağından yaralanan Soto, çalışmalar bitene kadar bölgeden ayrılmayacağını belirtti.

Soto, depremin şiddetiyle ilgili ise "Çok güçlü, çok şiddetli bir deprem. Meksika, Nepal ve birkaç ülkede daha bulunmuştuk ama bu, onlar gibi değil. Özellikle bu deprem çok daha büyük bir deprem." ifadelerini kullandı.