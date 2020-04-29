İspanyol gribini yenip koronavirüse yakalanan 101 yaşındaki kadından haber var!
ABD'de yaşayan 101 yaşındaki Angelina Friedman isimli yaşlı kadın, İspanyol gribinin ardından koronavirüsü de yenmeyi başardı.
İspanyol gribi ve kanserden kurtulan 101 yaşındaki ABD'li kadın şimdi de yeni tip koronavirüsü yendi.
101 yaşındaki Angelina Friedman 1918 yılında yaşanan İspanyol gribinin ikinci dalgası sırasında göçmeleri İtalya'dan New York'a taşıyan bir gemide dünyaya gelirken, annesi ise doğum sırasında hayatını kaybetti.
İspanyol gribi, kanser sepsisin ardından şimdi de koronavirüsünten kurtulan Angelina Friedman’ın ailesi olayı 'mucize' olarak nitelendiriyor.
Friedman'ın kızı yaptığı açıklamada, "Bütün aile en az 95 yaşına kadar yaşadı ... Annem hayatta kaldı. Süper DNA'sı var" şeklinde konuştu.
New York'ta yaşıyan Friedman, basit bir tıbbi operasyon için 21 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Hastanede koronavirüs teşhisi konulan Friedman bir haftayı hastane geçirdi. 20 Nisan'da iyileştiği açıklandı.