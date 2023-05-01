İspanyol devi Zeljko Obradovic oyunculardan talep etti! 'Eksiklerimiz var ama' sözleri şaşkına çevirdi!

Turkish Airlines EuroLeague Playofflarındaki 3. müsabakasında Partizan, yarın akşam (2 Mayıs Salı) sahasında İspanyol devi Real Madrid‘i konuk edecek. Partizan, maçı kazandığı takdirde seriyi 3-0’a getirip adını Final Four’a yazdıracak.

Siyah-beyazlı ekipte koç Zeljko Obradovic, bu kritik müsabakanın öncesinde açıklamalar yaptı.

Zeljko Obradovic‘in maç önü görüşleri ise şu şekilde:

“Açıkçası kendimi çok iyi hissediyorum çünkü oyuncularıma olan güvenim tam. Evet, Real Madrid‘e karşı eksiklerimiz olacak ama genç oyuncumuz Balsa Koprivica takıma geri dönüyor. Yarın muhtemelen süre alacaktır. Eksiklerimize rağmen her şey bizim elimizde, muhteşem taraftarlarımızın önünde maçı kazanıp Final Four biletini almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

eurohoops.net'in aktardığı haberde: Bazı önemli oyuncularımıza yok ama hala kadromuzda çok kaliteli isimler var, Real Madrid’e karşı çok iyi bir iş çıkaracaklarına inanıyorum. Rakibimiz Real Madrid harika bir takım, NBA deneyimi olan tam 11 oyuncuları var. Yarın bize karşı cezalı oyuncuları dışında tam kadro olmalarını bekliyorum. Bence Walter Tavares kesinlikle kadroda olacaktır (geçtiğimiz maç sakatlığı nedeniyle oymamamıştı). Bir galibiyet daha almamız lazım, benim için yarına dair en önemli mesele bu. Real Madrid’i olabilecek en iyi şekilde ağırlamamız lazım. Her şey sportmence olmalı çünkü tüm Avrupa bu maçı izleyecek.”

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Partizan’da Kevin Punter ve Mathias Lessort, aldıkları ceza nedeniyle serinin 3. maçında formda giyemeyecekler. Real Madrid cephesinde ise Guerschon Yabusele ve Gabriel Deck, cezalı olmaları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacaklar.