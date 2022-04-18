İspanyol basınından Halil Dervişoğlu iddiası

Galatasaray'da kiralık forma giyen Halil Dervişoğlu kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor. Halil Dervişoğlu, Türkiye'deki alternatiflere kapıları kapatmış durumda. Genç forvetin İspanya'dan bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Todofichajes'te yer alan habere göre Celta Vigo, Valencia ve Real Betis; Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Üç kulüpten öne çıkan takım ise Celta Vigo olarak belirtildi. Haberde Halil Dervişoğlu için en ciddi kulübün Celta Vigo olduğu belirtilirken genç forvetin sözleşmesine "İlk 11'de oynama" maddesinin de eklenebileceği kaydedildi.

Celta Vigo'nun Halil Dervişoğlu'nu Iago Aspas'la birlikte çift forvet olarak düşündüğü aktarıldı. Valencia ve Real Betis'in öncelikleri arasında Halil Dervişoğlu yer almıyor. Celta Vigo'nun Halil Dervişoğlu için Brentford'a 3 milyon Euroluk resmi teklifini ileteceği kaydedildi.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 21 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla 40 maçta 7 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Halil Dervişoğlu'nun piyasa değeri 3 milyon Euro...