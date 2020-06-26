  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İspanyol basınında Almeria'nın Guti ile yollarını ayıracağı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:13:27 -
İspanyol basınında Almeria'nın Guti ile yollarını ayıracağı iddiası

MADRİD (AA) - İspanya 2. Futbol Ligi (LaLiga SmartBank) kulüplerinden Union Deportiva Almeria, alınan kötü sonuçlardan dolayı, "Guti" lakaplı teknik direktör Jose Maria Gutierrez Hernandez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İspanyol basını, son olarak sahasında Alcorcon'a 1-0 yenilen Almeria'da teknik direktör Guti'nin görevden alınacağını yazdı.

Almeria kulübünün sahibi olan Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında teknik direktör Guti'nin görevden alınmasıyla ilgili kararı resmileştireceği bildirildi.

Haberlerde, Almeria'da Guti'nin yerine Portekizli Fernando Santos'un getirileceği, mevcut durumda kulübün Sportif Direktörü olan Mario Silva'nın da teknik heyetin başında olacağı iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta bir dönem (2018-2019 sezonu) yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, daha sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etme kararı almış ve 5 Kasım'da Almeria ile anlaşmıştı.

2. ligde sezonun bitimine 7 hafta kala Almeria 56 puanla 3. sırada bulunuyor.

1. lige direkt çıkabilmek için verilen ilk iki mücadelesinde Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) gerisinde kalan Almeria, play-off oynamaya daha yakın gözüküyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı