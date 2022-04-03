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Spor İspanyol basını: Türk takımı, Marcelo’nun peşinde
Spor

İspanyol basını: Türk takımı, Marcelo’nun peşinde

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'nin Real Madrid'in yıldızının peşine düştüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 05:15:00 -
İspanyol basını: Türk takımı, Marcelo’nun peşinde

Süper Lig'de ilk 30 haftanın sonuna gelinirken topladığı 53 puanla zirvenin 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini mutlak dindirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı bir açıklamada savunmaya takviyeler yapılacağının sinyallerini verirken, İspanya'dan bu sözleri destekler nitelikte bir haber geldi.

İspanyol basını iddia etti

İspanyol haber kaynağı todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo ile yeniden görüşmelere başladı.

Daha önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin ikna turlarını başladığı belirtilirken, 'Real Madrid'den eski takım arkadaşı Özil'i kadrosunda bulunduruan İstanbul ekibi' ifadeleri kullanıldı.

Bonservisi elinde

Kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki sol bekin bonservisinin elinde olması Fenerbahçe'nin daha yüksek bir maaş teklifinde bulunabilmesine olanak sağlayacağının altı çizildi.

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