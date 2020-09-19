İspanyol basını: Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın

Vedat Muriç’in gönderilmesiyle birlikte forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İspanyol basınından gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı – lacivertli kulüp daha önce böyle bir transferin gündemde olmadığını söylese de, İspanyol Mundo Deportivo, Atletico Madrid’de forma terleten Diego Costa’nın Fenerbahçe’ye çok yakın olduğunu ileri sürdü. “Costa ve Türkiye… 9 yıl sonra gerçekleşebilecek aşk” başlıklı haberde, maliyeti 66 milyon Euro olan futbolcunun Atletico Madrid için ciddi bir yük olduğu ve kulübün Costa’yı satmak istediği iddiası yer buldu.

Costa konusunun Atletico Madrid için çözülmesi gereken bir konu olduğunun vurgulandığı haberde, kulübün para toplaması için ünlü oyuncunun gönderilmek istendiği belirtildi. Oyuncunun 2021’e kadar sözleşmesi olduğunun hatırlatıldığı haberde, transferin kolay olmadığı ama kulübün yüksek maliyetlerden kurtulmak istediği aktarıldı.

Akşam’ın aktardığına göre, Costa’nın Milano’da oynamak istediği ancak Türkiye’ye geleceği hakkında daha çok söylenti olduğu ileri sürülen haberde şu ifadelere yer verildi:

“Bu konuda Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önemli olacaktır. Çünkü Atletico’da oynamıştır ve kulüple iyi ilişkileri sürmektedir.”

Costa'nın 2011 senesinde Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldiği, ağır bir sakatlık yaşaması nedeniyle Türkiye'ye gelemediğinin de hatırlatıldığı haberde, Rayo Vallecano'da parlayan yıldızın Avrupa'nın önemli golcülerinden biri olduğu da belirtildi.

İspanyol basınının Costa hakkındaki iddiaları bunlarla sınırlı değil. “Eldesmarque.com” isimli internet sitesi de benzer bir iddiada bulundu. Söz konusu sitede yer alan habere göre, Atletico Madrid'de 3 önemli oyuncu gönderilecek. Bu 3 oyuncu içinde Diego Costa da bulunuyor.