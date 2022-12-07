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Dünya İspanya’yı deviren Faslı oyuncular Filistin bayrağı açtı
Dünya

İspanya’yı deviren Faslı oyuncular Filistin bayrağı açtı

2022 Katar Dünya Kupası'nın son 16 karşılaşmasında normal süresi 0-0 biten maçta Fas, İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. İspanya'yı eleyen Fas'ta oyuncular maç sonunda turun sevincini Filistin bayrağı ile kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 12:00:00 -
İspanya’yı deviren Faslı oyuncular Filistin bayrağı açtı

Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada İspanya’yı penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Bu sonucun ardından Fas, tarihinde ilk defa Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

FAS TARİH YAZDI

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Fas ile İspanya, Education City Stadı’nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Fernando Rapallini’nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15’er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Fas’ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya’da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

GALİBİYETİ FİLİSTİN BAYRAĞI İLE KUTLADILAR

Maçın ardından Faslı oyuncular galibiyet keyfini doyasıya yaşadı. Taraftarlar da bu coşkuya ortak oldu.

Çeyrek finalin sevincini yaşayan Afrika ülkesinde oyuncular, Filistin ve Fas bayraklarıyla galibiyet turu attı.

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