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Ekonomi İspanya’ya ihracat rekor seviyede
Ekonomi

İspanya’ya ihracat rekor seviyede

İspanya’ya ihracat, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.7 artarak 807.1 milyon dolara yükseldi. İspanya temmuzda da ihracatın en çok arttığı ülke konumundaydı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:42:00 -
İspanya’ya ihracat rekor seviyede

Ülkeye geçen ay en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, İspanya’ya 248 milyon 852 bin dolarlık satış yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü, 191 milyon 450 bin dolarla çelik, 97 milyon 478 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 65 milyon 736 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri izledi.

İhracatını değer bazında en fazla arttıran sektörler ise 148 milyon 914 bin dolarla çelik, 24 milyon 722 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 21 milyon 593 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

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