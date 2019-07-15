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İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırıma maruz kalmasının anlamsız olduğunu açıkladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:20
İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü keşif çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının anlamsız olduğunu söyledi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Borrell, "Uluslararası hukuk söz konusu olduğu için Avrupa, Kıbrıs'a tam destek veriyor. Uluslararası hukuka uyulmasından yanayız ve onun ihlal edildiğini düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Her zaman olduğu gibi, gerilimden ve çözüm arayışı yerine durumu kötüleştirecek süreçlerden kaçınmak" ifadelerini kullandı.

'Bir kere uygulandığında caydırıcı etkisi oluyor'

Yaptırımları caydırıcı faktör olarak iyi bulduğunu ancak bir kere uygulandıktan sonra caydırıcı etkinin ortadan kalktığına inandığını belirten Borrell, bu nedenle yaptırım uygulamadan önce iki kere düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

'Müzakereler yeniden başlanmalı'

Bu arada Borrell, Kıbrıs ve Türkiye arasında duran müzakerelerin yeniden başlaması yönünde çağrıda bulundu.

Mevcut sorunu ve Doğu Akdeniz'de gaz çalışmaları nedeniyle doğabilecek her türlü surunu aşmanın en iyi yolu olarak diyaloğa işaret eden Borrell, "Bölgedeki diğer ülkelerle de benzer sorunlar yaşanabilir. Bu birincisi ve arkası gelecek. Zira bu sularda büyük bir potansiyel var" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:20
  1. İspanya
  2. Doğu Akdeniz

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