İspanya'dan gol yağmuru!

EURO2020 Elemeleri F Grubu'nda İspanya ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Rodrigo ile öne geçen İspanya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

İspanya, 50. dakikada Rodrigo ile farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Thiago oldu.

Paco Alcacer ile 89 ve 90. dakikada iki gol daha bulan İspanya, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İspanya 6'da 6 yaptı ve puanını 18'e yükseltti. Faroe Adaları ise henüz puan alamadı.