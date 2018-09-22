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İspanya'dan flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu takımın başına geçecek

İspanyol medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Roberto Carlos, sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevine getirilecek.

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:59
İspanya'dan flaş iddia! Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu takımın başına geçecek

Fenerbahçe ile çıktığı 8 maçın 5'ini kaybeden ve eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik direktör Phillip Cocu için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun gönderilmesi halinde ilk alternatif Roberto Carlos olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Hollandalı teknik direktörün Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisindeki sonuca bağlı olarak geleceğinin netleşeceği belirtilirken alınacak olası bir mağlubiyetin faturasının ağır olacağı kaydedildi.

SÜPER LİG'DE 2 TAKIM ÇALIŞTIRMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Roberto Carlos, Süper Lig'de daha önce Sivasspor ve Akhisarspor'u çalıştırmıştı. Brezilyalı futbol adamı, şu anda ise Real Madrid TV'de yorumculuk yapıyor.

(Sporx)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 14:59
  1. Fenerbahçe
  2. Phillip Cocu
  3. İspanya
  4. İspanyol AS gazetesi
  5. Roberto Carlos
  6. Beşiktaş derbisi
  7. Sivasspor
  8. Akhisarspor
  9. Real Madrid TV

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