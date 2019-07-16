0553 313 94 23

İspanya’dan AB’ye Türkiye tavsiyesi!

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili karar almadan önce diplomasi yürütmesi çağrısında bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 11:35
İspanya’dan AB’ye Türkiye tavsiyesi!

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini AB Konseyine iletmesini değerlendirdi.

"Yaptırımlarda ilerlemeden önce iki kez düşünmeliyiz" ifadesini kullanan Borrell, "Çünkü yaptırımlar uygulandıktan sonra caydırıcılıklarını kaybederler. Çünkü bu olayda Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki müzakerelere geri dönülmesini teşvik etmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek gerekiyor. Şu anda diplomasi zamanı" dedi.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili konunun "uluslararası hukuk sorunu" olduğunu belirten Borrell, "Tüm Avrupalıların Kıbrıs Rum Kesimi'nin yanında yer aldığını ve uluslararası hukuka saygıdan yana olduklarını" söyledi.

Borrell ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşadığı sorunu, İspanya'nın güneyindeki İngiltere kolonisi Cebelitarık özerk yönetimiyle yaşadığı problemlere benzetti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine aday gösterilen Borrell, "bölgenin büyük bir potansiyele sahip olmasından dolayı mevcut sorunun Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerle gelecekte başka yeni anlaşmazlıklar yaratacağını" ifade etti.

AB'nin Doğu Akdeniz kararları

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek, bazı adımlar atma kararı aldı. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında sonuç bildirgesi yayınlandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu savunulan bildirgede, AB'nin bu duruma yönelik çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

Bildirgede, AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Bildirgede, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesi halinde AB'nin hedef odaklı tedbir seçenekleri üzerinde de çalışacağına işaret edildi. Kararlar arasında bulunan AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardımı (IPA) çerçevesinde 2014-2020 döneminde Türkiye'ye taahhüt ettiği 4,45 milyar avrodan bir miktar kesinti yapması öngörülüyor.

AB'nin finans kurumu olan ve yatırımları finanse eden Avrupa Yatırım Bankası'nın ise 2018 yılında Türkiye'de sağladığı toplam kredi miktarı 386 milyon avro seviyesinde bulunuyor. Türkiye ve AB arasında müzakere edilen havacılık anlaşmasında da AB’nin anlaşmaya Türkiye’nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) dahil etmeye çalışması nedeniyle ilerleme kaydedilemiyor.

AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin sadece üyeleri olan Yunanistan ve GKRY tezlerini baz alarak hareket etmesi dikkati çekiyor. Türkiye, AB'yi Ada'da henüz çözüme ulaşılmadan GKRY'yi tüm Ada'yı temsil ediyormuş gibi üye yapmakla ve Rumların güdümüne girmekle suçluyor.

AB'nin, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin egemen hak ve çıkarlarını göz ardı etmesi tepki ile karşılanıyor. Türkiye, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemleri ile bir "oldu bitti" senaryosu elde etmesini engellemeye çalışıyor.

Bu çerçevede Türkiye, kendi kıta sahanlığı haklarını ve Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğini belirtiyor. Türkiye, Fatih sondaj gemisi ile Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında sondaj çalışmaları yaparken, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmaları yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:35
  1. Doğu Akdeniz
  2. Avrupa Birliği
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de kumar operasyonu
    1. Eskişehir’de kumar operasyonu
    2. (Özel) Kirli sular mısır koçanıyla..
    3. Atıl vaziyetteki çeşmeler onarılıyor
    4. Afganistan'da çatışmada 5 güvenlik..
    5. Turkcell CEO'sundan darbecilere bomba..
    6. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında..
    7. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç..
    8. İspanya’dan AB’ye Türkiye tavsiyesi!
    9. Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava
    10. Büyükada davası, mütalaanın..
    11. İstinaf, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü..
    12. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    13. Gölbaşı Gölü’ne hayat verdiler
    14. Bayram öncesi yardım dernekleri kurban..
    15. Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza..
    16. Mahkeme kararını verdi! Dev yapı..
    17. Paintball şampiyonlarına ödül
    18. 2019’da kapanan inşaat şirketi sayısı..
    19. Güvenlik teknolojilerinde trend
    20. Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden..
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler