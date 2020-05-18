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İspanya'daki Türk sporculardan 19 Mayıs mesajı

Milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun da aralarında bulunduğu Türk sporcular, 19 Mayıs'ı kutlayarak, evde kalınan bugünlerde herkese "hareketsiz kalmayın, spor yapın" çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:58:07 -
İspanya'daki Türk sporculardan 19 Mayıs mesajı

MADRİD (AA) - İspanya'da bulunan Türk sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği aracılığıyla sosyal medyadan ortak mesaj yayımladı.

İspanyol kulüplerinde forma giyen futbolculardan Enes Ünal (Valladolid), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), İsmail Köybaşı (Granada), Emre Çolak (Deportivo), basketbolcu Kenan Sipahi (Real Betis), milli futbolcu Kader Hançar (CA Osasuna), voleybolcu Melisa Kerman Yokuşlu (CV Juvenil Teis) ve Sevilya'da oynayan milli golfçü Ali Berk Berker, 19 Mayıs'ı kutladı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Büyükelçi Cihad Erginay ve eşi Tomurcuk Erginay'ın 19 Mayıs'ı kutlama mesajından sonra Türk sporcuların İspanya'daki evlerinde çekerek gönderdikleri mesajlar yer aldı.

Futbolculardan Enes Ünal, Emre Çolak, Okay Yokuşlu ve voleybolcu eşi Melisa ile basketbolcu Kenan Sipahi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı evde daha fazla vakit geçirilen bugünlerde, herkese "hareketsiz kalmayın, spor yapın" çağrısında da bulundu.


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