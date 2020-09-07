İspanya'da yeni eğitim öğretim yılı Kovid-19 endişesinin gölgesinde başladı

MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke İspanya'da yeni eğitim öğretim yılı belirsizlikler ve endişeyle başladı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 5'inde (Bask, Aragon, Kantabriya, Valensiya, Rioja) ders zili bugün çalarken, geri kalan bölgelerde yarından itibaren kademeli olarak yeni eğitim öğretim yılına geçilecek.

Yaklaşık 8,2 milyon öğrenci 7 ay aradan sonra sınıflarına geri dönerken, ilk önce anaokulu ve ilkokullarda, gelecek hafta da ortaokul ve liselerde eğitime başlanacak.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, eğitimin başladığı 5 özerk yönetimdeki okullardan 3'ünün, öğretmen veya okul çalışanlarının birinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kapalı tutulduğu ve önümüzdeki haftalarda açılacağı belirtildi.

Ayrıca Kovid-19 salgınından dolayı geçen hafta çarşamba gününden itibaren dolaşımın kısıtlandığı Kantabriya bölgesinin Santona ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılına kayıtlı 1000'den fazla öğrenciden sadece 103'ünün sınıfa geldiği bildirildi.

Velilerin çoğunluğunun, salgın kontrol altına alınmadan çocuklarını okula göndermeme kararı aldığı belirtildi.

Diğer yandan İspanya'da tespit edilen yeni vakaların 3'te 1'inin görüldüğü Madrid bölgesinde Kovid-19 antikor testi yapılan 67 bin öğretmenden pozitif çıkan 2 binden fazlasının PCR testi yapılmak üzere tekrar çağrıldığı açıklandı.

İspanya'da okullarda alınan genel önlemlerden bazıları şu şekilde sıralandı:

"Sınıflar bölünerek öğrenci sayısının azaltılması, ek öğretmen ve okul personeli alınması, 6 yaşından itibaren tüm öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilmesi, yaş gruplarına göre öğrencilerin okula giriş çıkış saatlerinin değiştirilmesi, okula girişte ateş ölçümü ve ayakkabı hijyen temizliği yapılması."

Bu arada taleplerin çok altında ek öğretmen alımı yapıldığı eleştirisinde bulunan sendikalar, eğitimdeki Kovid-19 önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Madrid'deki öğretmenlerin 22 ve 23 Eylül'deki grev kararının devam ettiğini açıkladı.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sıfır risk diye bir şey söz konusu olamaz çünkü bulaşma vakaları yaşayacağız. Ama anne ve babalar rahat olabilirler. Oğullarımız, kızlarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız okullarda güvenli olmanın garantisine sahip olacaklar." dedi.

Sanchez, koordineli hareket etme çağrısında bulunduğu özerk yönetimlere, çıkacak olası yeni vakalar karşısında hemen okulları kapatma kararı almamaları uyarısı yaptı.