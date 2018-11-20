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İspanya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bir banliyö treni raydan çıktı. Meydana gelen kazada 44 kişi yaralandı.

20 Kasım 2018 Salı 15:46
İspanya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var

Demiryolu şirketi Renfe ve Katalan polis birliği Mossos d’Esquadra’ya göre, İspanya’nın Katalonya bölgesinde toprak kayması sonucu bir banliyö treni raydan çıktı.

Barselona’da son günlerde görülen şiddetli yağışlara bağlı olarak, toprak kayması sonucu Barselona’nın Vacarisses bölgesinde, yerel saat ile 06.15'te (TSİ 08.15) R4 hattı üzerinde sefer yapan bir banliyö treninin son iki vagonu raydan çıktı.

44 kişi yaralandı

Bölgedeki İtfaiye’den gelen bilgilere göre trende yaklaşık 150 kişi vardı ve kaza sonucu bir kişinin öldüğü, 44 kişini yaralandığı, üç kişinin durumunun ciddi olduğu duyuruldu.

Kazayı yara almadan atlatan 30 kişinin otobüsle Terrassa tren istasyonuna, diğerlerinin de psikolojik yardım için Vacarisses’deki bir spor merkezine götürüldüğü bilgisi verildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:46
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