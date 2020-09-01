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Aktüel İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Aktüel

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Başbakan Pedro Sanchez: - "Madrid'de salgının evrimi ve kamu sağlığı durumu bizi endişelendiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 20:50:07 -
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı, düne göre 8 bin 115 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 462 bin 858 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 8 bin 115 artışla 470 bin 973 olarak güncelledi.

Salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'in yanı sıra Katalonya, Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları özerk bölgelerinde de vaka sayısında artış devam etti.

Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle son 7 günde 159 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 152'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1761 hasta olduğu ve bunlardan 132'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Başbakan Pedro Sanchez, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada, "Madrid'de salgının evrimi ve kamu sağlığı durumu bizi endişelendiriyor." dedi.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 231 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Kovid-19'dan ölü sayısının 1824'e çıktığı Portekiz'de, salgının başlangıcından bu yana 58 bin 243 vaka ortaya çıktı.

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