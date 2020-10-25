İspanya'da 'OHAL' kararı!
İspanya'da Bakanlar Kurulu, Covid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Covid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.
İspanya'da yasa gereği Bakanlar Kurulu'nda alınan OHAL kararı 15 gün boyunca geçerli olurken, uzatılması için meclisin onayı gerekiyor.
Başbakan Sanchez, hükümetin planının OHAL'i yaklaşık 6 ay boyunca uzatmak olduğunu açıklayarak, "OHAL'in 9 Mayıs'a kadar uzatılması için meclise önerge sunacağız. Pandemi bir devlet meselesi, tüm siyasi grupların desteğini bekliyoruz" dedi.
Basın toplantısında konuşan Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetimden 10'unun talebini ve uzman görüşlerini dikkate alarak OHAL ilan etme kararı aldıklarını söyledi.