  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistlerin kirli oyunu deşifre oldu! Tel Aviv’de evlerin arasından füze fırlatıp siviller vuruluyor yaygarası yapıyorlar Halka evden çıkmayın uyarısı yaptılar! Füzeler yüzünden asit yağmuru yağacak Epstein dosyasından kan donduran sızıntı! Afganistan'da 'insan avı' için askeri helikopter tahsis edilmiş Traktör Özgür’den yine vaat üstüne vaat: İstanbul'u soydular, yeni hedef Türkiye! Orta Doğu’da kamikaze sağanağı! İran "Vurduk" dedi: Tel Aviv, Hayfa ve Kuveyt hedefte İçişleri Bakanlığı’ndan 8 Mart mesajı: Kadınlarımız Türkiye Yüzyılı'nın teminatıdır İslam düşmanları New York'un ilk Müslüman başkanını hedef aldı: Mamdani'ye bombalı suikast girişimi Altın koridoru tıkandı! Gana, Dubai yerine yeni rota arıyor ABD ve İsrail’e ölüm sloganları atıldı, Irak Parlamentosu’nda kavga çıktı! Orta Doğu’da "Alevden Gece": İran taarruz gücünü iki katına çıkarıyor!
Spor İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!
Spor

İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!

İspanya’nın Ourense kentinde düzenlenen 2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) Para Atletizm Milli Takımı, adeta tarih yazdı. Ay-yıldızlı özel sporcularımız, organizasyonu 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye, İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı 18 madalya ile tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Ourense kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "VIRTUS Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda elde edilen 18 madalya, özel sporcularımızın azmi, inancı ve disiplinli çalışmalarının en güzel sonucudur. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde gururla dalgalandıran tüm özel sporcularımızla gurur duyuyoruz. Başta kafile başkanımız ve Federasyon Başkan Vekilimiz Sayın Sadettin Akçi olmak üzere, şampiyonada büyük bir özveriyle mücadele eden özel sporcularımızı ve kıymetli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Özel sporcularımıza destekleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonayı tamamlayan Para Atletizm Milli Takımı kafilesinin yarın saat 18.50'de İstanbul Havalimanı'na ineceği bildirildi. 

Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi şok!
Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi şok!

Spor

Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi şok!

Çaykur Rizespor’u tutabilene aşk olsun!
Çaykur Rizespor’u tutabilene aşk olsun!

Spor

Çaykur Rizespor’u tutabilene aşk olsun!

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber
Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Spor

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Genç sporcular Öncü Spor iftarında buluştu
Genç sporcular Öncü Spor iftarında buluştu

Gündem

Genç sporcular Öncü Spor iftarında buluştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23