Spor
5
Yeniakit Publisher
Sürpriz dedirten çıkış: Beşiktaş'ta olay hamle: Fares Ghedjemis
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sürpriz dedirten çıkış: Beşiktaş'ta olay hamle: Fares Ghedjemis

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Serie B ekibi Frosinone'de forma giyen Fares Ghedjemis'le ilgilendiği öğrenildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, harika bir sezon geçiriyor.

Foto - Sürpriz dedirten çıkış: Beşiktaş'ta olay hamle: Fares Ghedjemis

Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki kanat oyuncularında belirsizlik var. Ayrıca sergilenen performanslar da birçok kişiyi memnun etmedi. Siyah-Beyazlılar, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimlerden birinin Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis olduğu öğrenildi.

Foto - Sürpriz dedirten çıkış: Beşiktaş'ta olay hamle: Fares Ghedjemis

23 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2026'da bitecek. Ancak sözleşmesinde kulüp taraflı +2 yıllık uzatma opsiyonu var. Serie B temsilcisinin bu maddeyi aktif hale getirmesi bekleniyor. Cezayir asıllı Fransız futbolcu bu sezon ligde 29 karşılaşmaya çıktı.

Foto - Sürpriz dedirten çıkış: Beşiktaş'ta olay hamle: Fares Ghedjemis

1.83 boyundaki sağ kanat sahada 2.442 dakika kaldı.

Foto - Sürpriz dedirten çıkış: Beşiktaş'ta olay hamle: Fares Ghedjemis

10 gol ve 3 asist üretti. Fares Ghedjemis, sol kanat ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor. Beşiktaş, oyuncuyu yakından takip ediyor. Sezon sonunda İtalyan ekibiyle pazarlık masasına oturulabileceği konuşuluyor.

