Sürpriz dedirten çıkış: Beşiktaş'ta olay hamle: Fares Ghedjemis
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Serie B ekibi Frosinone'de forma giyen Fares Ghedjemis'le ilgilendiği öğrenildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, harika bir sezon geçiriyor.
Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki kanat oyuncularında belirsizlik var. Ayrıca sergilenen performanslar da birçok kişiyi memnun etmedi. Siyah-Beyazlılar, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimlerden birinin Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis olduğu öğrenildi.
23 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2026'da bitecek. Ancak sözleşmesinde kulüp taraflı +2 yıllık uzatma opsiyonu var. Serie B temsilcisinin bu maddeyi aktif hale getirmesi bekleniyor. Cezayir asıllı Fransız futbolcu bu sezon ligde 29 karşılaşmaya çıktı.
1.83 boyundaki sağ kanat sahada 2.442 dakika kaldı.
10 gol ve 3 asist üretti. Fares Ghedjemis, sol kanat ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor. Beşiktaş, oyuncuyu yakından takip ediyor. Sezon sonunda İtalyan ekibiyle pazarlık masasına oturulabileceği konuşuluyor.
