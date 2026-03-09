  • İSTANBUL
Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı
Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Yaklaşık 7 ay önce Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamalarını topladığı e-Diyanet uygulaması, 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

#1
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Diyanet'ten alınan bilgiye göre, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilen e-Diyanet uygulaması, 27 Ağustos 2025'te yapılan tanıtım programıyla kullanıcıların hizmetine sunuldu.

#2
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

#3
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

#4
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada, Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.

#5
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Kur'an-ı Kerim kategorisinde ramazanla özdeşleşen mukabele yapma geleneği dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar uygulamada kayıtlı olan birçok okuyucu arasından istediği kıraati tercih edebiliyor.

#6
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Mobil uygulamada ayrıca yakınlarda bulunan camiler, gençlik merkezleri ile aile ve rehberlik bürolarının liste ve harita şemaları yer alıyor.

#7
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerinin daha fazla önem kazanmasıyla birlikte uygulama daha fazla kullanıcı tarafından ilgi görüyor.

#8
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Sürekli geliştirilen ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda güncellenen mobil uygulama, şimdiye kadar 1 milyon 37 bin kullanıcı tarafından indirildi.

#9
Foto - Diyanet’ten dijital atak! Kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Başkanlığın e-Diyanet uygulaması, Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

