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İspanya'da Luis Enrique dönemi erken bitti

Luis Enrique ailevi sebeplerden dolayı yaklaşık 3 aydır yürütemediği İspanya Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini bıraktı- Luis Enrique'nin yokluğunda takımın başında çıkan Robert Moreno, teknik direktörlüğe getirildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:11
İspanya'da Luis Enrique dönemi erken bitti

MADRİD (AA) - Teknik direktör Luis Enrique'nin, ailevi sebeplerden dolayı mart ayından bu yana yürütemediği İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini nihai olarak bıraktığı açıklandı.

Luis Enrique'nin İspanya Milli Takımı'ndan ayrılışı, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

RFEF Başkanı Luis Rubiales, teknik direktör Enrique'nin milli takım'daki görevini bıraktığını kendilerine bildirdiğini belirtip, yerine, şimdiye kadar Enrique'nin yardımcı antrenörü olan Robert Moreno'nun getirildiğini bildirdi.

Rubailes, "Bu karar Luis'in ve biz de saygı gösteriyoruz. İspanya Milli Takımı'nın kapıları ona her zaman açık olacaktır." dedi.

Robert Moreno ile devam edilmesinin "şu an için en iyi karar" olduğunu kaydeden Rubiales, zaman ve alınan sonuçların haklı olup olmadıklarını göstereceğini söyledi.

Robert Moreno da kendisi için "acı tatlı bir gün" olduğunu söyleyip, "Teknik direktör olmayı hep istiyordum ama bu şekilde değil." ifadelerini kullandı.

Moreno, "Luis, tüm etik konularda çok saygılı biri. Şimdi birinci teknik direktör benim ama ona sormam gereken bir şey olursa bunu yapmaktan çekinmeyeceğim. Şimdiye kadar yaptığımız gibi çalışmalarımızı kontrol edebilir ve bu beni rahatlatıyor. Futbolcuların sahada rakipleri ile en iyi şekilde mücadele etmelerine yardım edeceğiz." şeklinde konuştu.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018'de getirilen Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında olmamış, milli takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü.

Bu tarihten itibaren milli takım ile bağlantılı çalışmalara katılmayan Enrique, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Haziran'daki Faroe Adaları ve 11 Haziran'daki İsveç maçlarında da yer almamıştı.

RFEF Başkanı Rubiales, son 3 maçtır takımın başında olan yardımcı antrenör Robert Moreno'yu teknik direktörlüğe getirerek yollarına devam etme kararı aldıklarını bildirdi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda mücadele eden İspanya, oynadığı 4 maçı da kazanarak, 12 puanla lider durumda bulunuyor.



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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:11
  1. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF)
  2. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales
  3. İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique
  4. İspanya'dan futbol

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