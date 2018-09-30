İspanya'da La Liga maçında tribün çöktü! Sevilla Eibar

Sevilla'nın deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir tribünde çökme yaşandı.



Sevilla'nın 59. dakikada Banega ile farkı 2'ye çıkardığı gol esnasında Sevillalı taraftarların bulunduğu tribün çöktü.



İspanya basınında yer alan habere göre; Municipal de Ipurua Stadı'nda yaşanan kaza sebebiyle 14 kişi yaralandı ve Mendaro hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Eibar-Sevilla maçı yaşanılan olaylar sebebiyle bir süre durdu ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti. (Sporx)