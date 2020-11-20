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Aktüel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 328 kişi öldü
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 328 kişi öldü

Portekiz'de OHAL 8 Aralık'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:51:46 -
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 328 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 328 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 bin 156 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı ölenlerin sayısı son 24 saatte 328 arttı. Bakanlık, son 7 günde 1341 kişinin salgından yaşamını yitirdiğini ve toplam sayının 42 bin 619'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 541 bin 574 olarak açıklanan toplam vaka sayısının 15 bin 156 artışla 1 milyon 556 bin 730'a yükseldiği aktarıldı.

İspanya'da mevcut durumda 17 bin 963 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 3 bin 54'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma yasağı, bar ve restoranların sadece paket servis için açılması, amatör spor müsabakalarının ertelenmesi, en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi gibi önlemler uygulanıyor.

- Portekiz'de OHAL 8 Aralık'a kadar uzatıldı

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 489 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 762'ye, toplam vaka sayısı da 249 bin 498'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Normal şartlarda 24 Kasım'da sona ermesi gereken OHAL, mecliste yapılan oylama sonrasında 8 Aralık'a kadar uzatıldı.

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