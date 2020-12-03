İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 254 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 254 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 127 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 254 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 1015 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 46 bin 38'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 665 bin 775 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 127 artışla 1 milyon 675 bin 902'ye çıktığı kaydedildi.

İspanya genelinde her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının ise 240'a kadar düştüğü bilgisi paylaşıldı. Bu sayı yaklaşık 1,5 ay önce 500'ün üzerindeydi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 772 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 724'e, toplam vaka sayısı da 307 bin 618'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilirken, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Diğer yandan Portekiz'in Kovid-19 aşı kullanımı stratejisiyle ilgili açıklama yapan Başbakan Antonio Costa, ocak ayında başlaması ve 1200 sağlık merkezinde yapılacak aşının tüm halka ücretsiz olacağını ancak zorunlu tutulmayacağını söyledi.

Portekiz, 22 milyon doz aşı almayı ve bunun için 200 milyon avro harcamayı öngörüyor.