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Aktüel İspanya'da Kovid-19'da yeni vakaların artışı sürüyor
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'da yeni vakaların artışı sürüyor

Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon: - "Şu an itibarıyla Kovid-19'da tüm vakalarda hastaneye kaldırılma oranı yüzde 4. Ama kimse aldanmasın, işler yolunda gitmiyor. Her geçen gün yeni vaka sayısı artıyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:05:25 -
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakaların artışı sürüyor

MADRİD (AA) - İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 349 yeni vaka görüldüğünü ve son 7 günde 122 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka ve ölü sayısındaki yüksek rakamların devam ettiği görüldü.

Yeni vaka sayılarının son iki gündür 3 binin üzerinde olduğu İspanya'da, dün 3 bin 715 olarak verilen günlük yeni vaka sayısı bugün 3 bin 349 oldu.

Ülkede yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgeler, Madrid (1020), Bask (547), Aragon (352) ve Endülüs (302) olarak sıralandı.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 377 bin 906 olarak güncellendi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 122 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, bu rakam dün 131 olarak verilmişti.

İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 28 bin 813'e ulaştı.

- "Kimse aldanmasın, işler yolunda gitmiyor"

Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi yürüten komisyonunun başında bulunan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, basına yaptığı değerlendirmede, "Şu an itibarıyla Kovid-19'da tüm vakalarda hastaneye kaldırılma oranı yüzde 4. Ama kimse aldanmasın, işler yolunda gitmiyor. Her geçen gün yeni vaka sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.


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