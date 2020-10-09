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Aktüel İspanya'da Kovid-19'da vakalar ve ölümler artmaya devam ediyor
Aktüel

İspanya'da Kovid-19'da vakalar ve ölümler artmaya devam ediyor

Kovid-19 vakalarının en yoğun görüldüğü Madrid'de OHAL uygulanmaya başlandı - Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19'dan 12 kişi hayatını kaybetti, 1394 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:14:49 -
İspanya'da Kovid-19'da vakalar ve ölümler artmaya devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 12 bin 788 artış tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 848 bin 324 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 12 bin 788 artışla 861 bin 112 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 241 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 541 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 32 bin 929'a çıktığını duyurdu.

- Madrid'de "OHAL" ilan edildi

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, son 2 gündür 12 binin üzerinde olan yeni vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İlk aşamada 15 gün geçerli olacak OHAL nedeniyle giriş ve çıkışların kontrol edilmeye başlandığı Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirildi.

Polis, bazı araçları durdurarak şoförlere seyahat gerekçelerini sorarken, otoyollarda uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Madrid'de pandemiye karşı alınan ek önlemler kapsamında son 2 haftadır 6 kişiden fazla toplanmama, yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı konulan restoranların en geç saat 22.00'ye kadar müşteri kabul edip 23.00'te kapatılması gibi tedbirler uygulanmaya devam edecek.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1394 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2062 olurken, vaka sayısı da 83 bin 928'e çıktı.

Vaka ve ölüm sayılarının nisandaki yüksek değerlere ulaştığı Portekiz'de sol azınlık hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadelede gelecek hafta ek önlemler alacak.

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